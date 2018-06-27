Пермские ученые предлагают изучать английский язык с помощью книг о Гарри Поттере

Ученые факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ разработали словарь названий растений из произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере, который поможет в обучении английскому языку студентам.

За основу лингвисты взяли фитонимы — слова, обозначающие названия растений в произведениях о Гарри Поттере. С помощью информационного моделирования была создана таблица этих фитонимов.

«Дополняя таблицу, обучающийся работает с лексикой, синонимическими рядами и текстами, развивая навыки коммуникативного общения на иностранном языке», — рассказала аспирант университета, составитель таблицы Татьяна Куделько.

Концепция изучения английского языка, по словам девушки, заключается в следующем. Первоначально студенты знакомятся либо с одной из частей произведения, либо со специальным отрывком о Гарри Поттере на английском языке. Читая произведения, они находят слова, связанные с растениями.

Затем происходит работа с таблицей. Берется один конкретный пример о растении, показывается этимология слова и варианты перевода. Если перевод отсутствует, то подбирается ассоциация по схожести свойств. Для более точного понимания этимологии слова находится их упоминание в мифологии и других словарях реального мира. Далее по таблице студенты работают со словом через упражнения, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Таблицы предусмотрены для интерактивного использования на уроках по обучению лексике и чтению. В ближайшее время они будет протестирована сначала на студентах, а потом в школах. Словарь планируется расширить и добавить разноуровневые упражнения.

Напомним, стоимость первого издания «Гарри Поттера» обновила рекорд на аукционе в Лондоне.