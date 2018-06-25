УНИКС пополнился новым форвардом

Американец Реймар Морган продолжит карьеру в казанском УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды. Контракт игрока подписан по системе 1+1. Баскетболист играет на четвертой и пятой позициях.

В прошлом сезоне Морган играл в турецком «Тофаше» и набирал в среднем 15,6 очка, 4,9 подбора и 1,7 результативной передачи. В рамках турецкого чемпионата игрок набирал 16,2 очка, 6,17 подбора, 1,97 результативной передачи.

В 2017 году был признан самым ценным игроком и самым эффективным игроком Бундеслиги, также вошел в состав символической лучшей команды лиги.