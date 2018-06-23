Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после ЧМ отдадут под диспансер

Часть помещений стадиона «Нижний Новгород» после чемпионата мира по футболу планируется реконструировать и отдать под врачебно-физкультурной диспансер,.



«В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона «Нижний Новгород» под размещение «Врачебно-физкультурного диспансера», — передает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Отмечается, что будет выполнена реконструкция 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов. При этом перенос диспансера в помещение стадиона позволит «улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам».

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести широкое обсуждение проекта Стратегии с жителями области на протяжении всего лета.