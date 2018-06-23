В Италии предупредили об угрозе развала ЕС в течение года

Будущее Европейского союза поставлено на карту и определится в течение ближайшего года. Об этом заявил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.



«В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа», — цитирует «РИА Новости» министра.

По его словам, Италия больше не может пускать к себе мигрантов.

«Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких», — добавил он.

Ранее Сальвини пообещал представить на рабочей встрече Еврокомиссии «дорожную карту» по решению миграционной проблемы. Ее пунктами станут укрепление ЕС по контролю границ Frontex, продвижение соглашений с североафриканскими странами для снижения «миграционного давления», создание системы по приему мигрантов и ускорение процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

Напомним, в конце позапрошлой недели власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.