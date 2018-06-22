Итоги дня: назначения чиновников в РТ и РФ, взрыв газа в Заинске, лишение «Челны-мясо» сертификата соответствия

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 22 июня.

Сегодня в Татарстане назначили глав двух новых министерств. Экс-министр по делам молодежи и спорту Владимир Леонов возглавил Министерство спорта, а первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов — Министерство по делам молодежи РТ.

Пост первого заместителя председателя правления ПАО «Ак Барс» Банк после 11 лет работы покинул Марат Шагитов. Срок его полномочий истек 22 июня.

Не обошлось без новых назначений и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову детским омбудсменом, а Николая Патрушева — секретарем Совета безопасности России. Новыми советниками Путина стали зять Ельцина Валентин Юмашев и глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев.

Кроме того, президент России назначил 18 руководителей своей администрации. Михаил Брюханов указом Путина стал замглавы Россотрудничества.

Комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ отозвал сертификат соответствия у компании «Челны-мясо» после скандала с «халяльной свининой». Юрист компании, в свою очередь, сообщила, что будет уничтожено 143 килограмма мяса, которое выдавалось за халяльное.

КАМАЗ в 2019 году планирует начать разработку нового 12-местного беспилотного электробуса. Он станет вторым прототипом компании. Сейчас по Казани в дни матчей чемпионата мира по футболу людей перевозит прототип «А».

Между тем в пятиэтажном жилом доме Заинска вечером произошел взрыв газового баллона. В результате оказались повреждены квартиры на верхних этажах здания. По последним данным, от взрыва пострадали девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.