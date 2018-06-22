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Дмитрий Кириченко: «Сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом соперника для россиян»

14:36, 22.06.2018

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мнением о будущем сопернике сборной России в плей-офф ЧМ-2018, сообщает «Газета.ру».

— В 1/8 финала российской команде могут достаться либо сборная Португалии, либо Испания. Кто из этих двух соперников будет наиболее удобным для подопечных Черчесова?

— В матче с Ираном команда Испании показала высочайший класс. Поэтому, даже несмотря на наличие в команде такого игрока, как Роналду, сборная Португалии выглядит наилучшим вариантом для нас.

— Смогут ли российские защитники справиться с Роналду?

— Можно только надеяться на это.

Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб «Уфы» в среду, 20 июня.

СпортФутбол Башкортостан
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