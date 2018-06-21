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Московский метрополитен предложил попавшим под сокращение в ВЭБе сотрудникам работу кассиров

14:58, 21.06.2018
Московский метрополитен предложил попавшим под сокращение в ВЭБе сотрудникам работу кассиров
Фото: pixabay.com

Московский метрополитен предложил «Внешэкономбанку» (ВЭБ) трудоустроить сотрудников кредитной организации в случае их сокращения.

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо начальника службы доходов метрополитена Сергея Панюшкина в адрес директора управления подбора и адаптации персонала ВЭБа Виктории Никольской, работники могли бы перейти на должности билетных кассиров в метрополитене, так как сейчас активно набирается персонал в связи с чемпионатом мира по футболу.

«В случае принятия во «Внешэкономбанке» организационно-штатных мероприятий прошу вас предлагать сотрудникам обращаться в Московский метрополитен для дальнейшего решения вопроса о трудоустройстве на должность кассира билетного», — уточнил Панюшкин в письме.

Ранее сообщалось, что «Внешэкономбанк» планирует сократить до половины штата, или около 900 человек.

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