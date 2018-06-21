Робот-юрист поможет клиентам «Ак Барс» Банка составлять юридические документы

«Ак Барс» Банк совместно с компанией FreshDoc запустил робота-юриста, упрощающего подготовку юридических документов.

Сервис позволяет, не обладая юридическими знаниями, создавать договоры, исковые заявления, доверенности и более 1400 видов документов. Логику работы с конструктором разрабатывали юристы-эксперты: в системе есть блоки, из которых конструктор «на лету собирает» индивидуальный пакет документов, максимально подходящий под условия конкретной сделки.

«Отвечая на вопросы опросного листа, пользователь создает, например, уникальный договор, максимально подходящий под конкретные условия его сделки. Таким образом, каждый создаваемый документ учитывает специфику и индивидуальные требования клиента — объясняет генеральный директор конструктора документов FreshDoc.ru Николай Пацков, — помогает избавиться от рутины при подготовке сложных документов и больше времени уделять развитию бизнеса. Решение поможет клиентам банка снизить риск возникновения ошибок и значительно увеличить эффективность сотрудников, работающих над подготовкой документов».

Услуга доступна в системе «Маркетплейс» «Ак Барс» Банка, объединяющей на одной платформе финансовые продукты и услуги, а также консультации для физических и юридических лиц.

«Благодаря использованию «юридических роботов» наши клиенты смогут создавать необходимые документы с минимальными затратами времени и денег. Именно такие решения помогают организовать комфортную экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей», — отметила руководитель проектов «АК БАРС Цифровые технологии» Лиана Гареева.

«FreshDoc конструктор документов» — российский пионер в области LegalTech. FreshDoc.ru специализируется на внедрении решений для составления гибких вариативных документов.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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