Депутаты Госдумы отправятся в Чебоксары для обсуждения господдержки бизнеса

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициировал выездное заседание в Чебоксарах. Депутаты приедут в Чувашию, чтобы обсудить проблемы господдержки бизнеса.

«Уверен, что потенциал Чувашии позволяет ей стать одним из пилотных регионов, где может активно действовать «фабрика проектов», — приводит «Парламентская газета» слова Аксакова.

Он уверен, инициатива даст Чувашии возможность модернизации и технологического развития.

В ходе поездки думская делегация посетит такие предприятия республики, как АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Хевел», ОАО «ВНИИР» и ОАО «ВНИИР-Прогресс».