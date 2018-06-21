После матча в Казани был госпитализирован пресс-секретарь сборной Ирана

Пресс-секретарь сборной Ирана по футболу Мохсен Могамедкиа был госпитализирован после матча группового этапа чемпионата мира в Казани между сборными Ирана и Испании. Об этом со ссылкой на пресс-службу иранской команды сообщает ТАСС.

Представителю сборной Ирана стало плохо ближе к концу матча. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего пресс-секретарь был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования. Чуть позже после осмотра специалистами его выписали и он вернулся в расположение сборной.

Напомним, вчера на стадионе «Казань Арена» состоялась встреча между сборными Ирана и Испании, которая завершилась победой испанцев — 1:0.