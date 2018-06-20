Дмитрий Кириченко будет консультантом атакующего звена в ФК «Уфа»

Дмитрий Кириченко, вошедший в тренерский штаб ФК «Уфа», рассказал о своей роли в новой команде:

— Мы еще не обсуждали с Сергеем Александровичем (главным тренером Томаровым, — прим. ред.) конкретно мои обязанности. Я думаю, больше работа над атакой будет входить в мои обязанности — с игроками атаки, в том числе и индивидуальная. Все-таки, я нападающий по амплуа в своей игровой карьере, — объяснил бывший форвард сборной России в флеш-интервью пресс-службе уфимской команды.

Напомним, главным тренером ФК «Уфа» назначен Сергей Томаров, Кириченко призван помогать уфимцам.