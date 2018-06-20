Защитник «Анжи» Владимир Полуяхтов перешел в «Крылья Советов»

Известный российский защитник Владимир Полуяхтов перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Полуяхтов обошелся «Крыльям Советов» бесплатно, защитник до этого перехода находился в статусе свободного агента. Детали контракта с самарцами пока неизвестны. Предыдущим клубом Полуяхтова был махачкалинский «Анжи».

Помимо этого «Крылья Советов» подписали еще двух новичков. Соглашения с самарцами заключили защитник красноярского «Енисея» Никита Чичерин и вратарь «Тосно» Михаил Опарин.



Напомним, ранее появилась новость, что «Крылья Советов» могут пополниться полузащитником Йосипом Вуковичем из донецкого «Олимпика».