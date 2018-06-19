Итоги дня: закон об изучении родных языков, ответные пошлины РФ и задержание брата экс-главы Дагестана

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 19 июня.

Сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. 374 депутата проголосовали за, еще три — против, один человек воздержался. На заседании ГД отметили, что проект закона будет кардинально переработан ко второму чтению. Например, русский язык включат в перечень родных языков народов РФ.

В Нижнем Новгороде во вторник прошел сильный ливень. В результате этого часть улиц города оказалась затопленной. В связи с этим пользователи соцсетей выложили много снимков и видео последствий дождя и пожаловались, что канализация принимающего матчи ЧМ-2018 города оказалась неспособна быстро справиться с потоками воды.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Мера коснется только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажет негативного влияния на макроэкономические показатели.

Штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Акции запланированы в Белгороде, Бийске, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Новокузнецке, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Ставрополе, Твери, Томске, Хабаровске и Ярославле.

Во вторник СМИ сообщили, что в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он якобы подозревается в совершении тяжкого преступления. Эту информацию опроверг бывший руководитель Дагестана, заявив, что брат находится с ним на отдыхе в Горном Алтае.