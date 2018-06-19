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В Тольятти утром произошел пожар в детском саду

13:21, 19.06.2018
В Тольятти утром произошел пожар в детском саду
Фото: pixabay.com

Пожар в тольяттинском детском саду «Калинка» случился утром 19 июня.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, загорелся подвал. Детей немедленно эвакуировали. Экстренные службы справились с огнем за 23 минуты. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Стоит отметить, что вероятной причиной возгорания мог стать подожженный тополиный пух.

Напомним, в уфимском бизнес-центре «Реал-Рент» прошла эвакуация из-за загоревшегося холодильника.

Происшествия
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