В Тольятти утром произошел пожар в детском саду
Пожар в тольяттинском детском саду «Калинка» случился утром 19 июня.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, загорелся подвал. Детей немедленно эвакуировали. Экстренные службы справились с огнем за 23 минуты. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
Стоит отметить, что вероятной причиной возгорания мог стать подожженный тополиный пух.
Напомним, в уфимском бизнес-центре «Реал-Рент» прошла эвакуация из-за загоревшегося холодильника.Происшествия
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