В Удмуртии суд на месяц закрыл школьный лагерь из-за качества питьевой воды

Можгинский райсуд приостановил работу одного их школьных лагерей на 30 суток. Причиной стало неудовлетворительное качество питьевой воды.

Проверка Роспотребнадзора показала, что горячая и холодная вода, которая использовалась для приготовления еды, не соответствовала санитарным нормам, сообщает пресс-служба суда.

«Данное нарушение создает угрозу для здоровья воспитанников и сотрудников данного учреждения, делает непригодной воду для питья», — отмечается в сообщении.

Постановление в законную силу еще не вступило.