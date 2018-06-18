Итоги дня: продление санкций по Крыму, иск о банкротстве «Казметростроя», повышение пенсионного возраста осенью

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 18 июня.

Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В первом чтении документ могут рассмотреть уже 19 июля. По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии после реформы вырастут на 8—10%.

Между тем Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану подали в Арбитражный суд республики иск о банкротстве АО «Казметрострой». Сумма требований составила 202,6 млн рублей. В прошлом году компанию пыталось обанкротить ООО «Монтажэлектро», но тогда суд отказался вводить первоначальную процедуру банкротства.

Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от игр психическим расстройством и включила ее в издание Международной классификации болезней. Окончательное утверждение документа должно состояться на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года.

Таганский суд арестовал до 16 августа таксиста Чынгыза Анарбека, который въехал в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего семь человек получили травмы. Обвиняемый свою вину полностью признал. Он рассказал, что работал без полноценного сна несколько дней и в момент ДТП перепутал газ и тормоз. Также Анарбек публично попросил прощения у пострадавших и их родственников.