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Медведев подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки

15:49, 18.06.2018
Медведев подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами.

По его словам, новое министерство займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям, включая вопрос по управлению имуществом, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Главой последнего был назначен руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

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