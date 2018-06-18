Медведев подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами.



По его словам, новое министерство займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям, включая вопрос по управлению имуществом, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Главой последнего был назначен руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.