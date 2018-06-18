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Губернатор Пермского края отчитал чиновников за состояние городской набережной

15:05, 18.06.2018
Губернатор Пермского края отчитал чиновников за состояние городской набережной
Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников остался недоволен состоянием городской набережной.

В рамках внеочередного совещания с главой Перми Дмитрием Самойловым и замглавы администрации, начальником управления внешнего благоустройства Анатолием Дашкевичем губернатор отчитал чиновников за неудовлетворительное состояние набережной.

Решетников обратил внимание на отсутствие детской площадки, некачественный асфальт и неработающее летнее кафе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в окружении главы региона.

«Про кафе мы обсуждали полгода назад, до сих пор ничего не сделано. Давайте сделаем так, чтобы к воскресенью все уже работало», — подытожил Максим Решетников.

Напомним, ранее в краевом Минстрое рассказали о сроках возведения нового зоопарка в Перми.

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