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Модель из Уфы отправится в Китай за титулом «Мисс Туризм планеты — 2018»

14:08, 18.06.2018
Модель из Уфы отправится в Китай за титулом «Мисс Туризм планеты — 2018»
Фото: vk.com/missrb2018

Модель агентства «Мисс Башкортостан» из Уфы Эльмира Шаихова примет участие в международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты — 2018». Шоу пройдет в Китае.

В рамках конкурса участницы посетят Шанхай, Чжоуцунь и Зибо и еще три города в различных провинциях страны, передает «Башинформ».

Имя победительницы назовут 8 июля.

Эльмире Шаиховой 18 лет, она учится в институте истории и государственного управления БашГУ. В этом году она завоевала титул «Мисс Башкортостан — 2018», в прошлом — «Краса Уфы — 2017».

Общество Башкортостан
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