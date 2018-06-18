Модель из Уфы отправится в Китай за титулом «Мисс Туризм планеты — 2018»

Модель агентства «Мисс Башкортостан» из Уфы Эльмира Шаихова примет участие в международном конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты — 2018». Шоу пройдет в Китае.

В рамках конкурса участницы посетят Шанхай, Чжоуцунь и Зибо и еще три города в различных провинциях страны, передает «Башинформ».

Имя победительницы назовут 8 июля.

Эльмире Шаиховой 18 лет, она учится в институте истории и государственного управления БашГУ. В этом году она завоевала титул «Мисс Башкортостан — 2018», в прошлом — «Краса Уфы — 2017».