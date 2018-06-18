“Бахэтле” усиливает систему контроля качества

Сеть «Бахэтле» усиливает систему внутреннего контроля качества. Одной из мер стало увеличение «таинственных покупателей» в магазинах сети в два раза. Закупки позволяют контролировать качество собственных и сторонних продуктов, а также уровень сервиса в магазинах.

Изменения коснулись не только контрольных закупок, но и ежедневных инспекций. Сотрудники подразделения контроля качества произвольно выбирают с витрин продукты для лабораторных исследований, оценивают по специальному скрипту внешний вид, качество упаковки, соответствие этикетки документам, проверяют сроки годности, также проводится комиссионное вскрытие выборки продуктов для проверки на месте.

Все сотрудники подразделения контроля качества «Бахэтле» имеют опыт работы в пищевой промышленности не менее 5 лет. В состав каждой группы входят сотрудники с опытом работы в СЭС.

Новая система введена как целью усиления контроля над собственным производством, так и для оперативного выявления недобросовестных поставщиков.

По словам исполнительного директора «Бахетле» Елены Панченко подобное усиление контроля позволит еще лучше соответствовать запросам взыскательных покупателей сети.