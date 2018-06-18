Центр Ижевска перестали убирать из-за долгов администрации

МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» прекратило уборку центральных улиц Ижевска. Городские власти задолжали коммунальщикам 80 млн рублей за 2018 год.

Руководство ДРЭУ приняло решение с 15 июня приостановить работы по вывозу мусора, уборке и мытью дорог на контролируемых участках, передает «Сусанин».

«За февраль с нами расчет был произведен с просрочкой, сейчас, соответственно, за март оплата не произведена и не планируется, насколько мне известно», — заявил директор предприятия Алексей Красноперов.

Он также отметил, что у администрации имеется долг и в 115 млн рублей за прошлый год.