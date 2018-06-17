Лидера оппозиции Венесуэлы выдвинули на Нобелевскую премию мира

Одного из лидеров оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса выдвинули на Нобелевскую премию мира. Его номинировал член парламента Норвегии Грюнде Алмеланд.



«Глубокая убежденность и демократическая приверженность Леопольдо Лопеса свободой и благосостоянием всех венесуэльцев заставили его остаться в тяжелой битве против оскорбительного и произвольного режима. Это вдохновляет меня», — цитирует его Pitazo.



Лопес в сентябре 2015 года был приговорён к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию протестов в феврале 2014 года. Этот срок позже был заменен на домашний арест

Ранее Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.