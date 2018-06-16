У Ахмеда Мусы закончился срок аренды в ЦСКА

ЦСКА объявил на официальном сайте, что Ахмед Муса покидает московский клуб в связи с истечением срока аренды, сообщает Sport24.ru.



«Истекло соглашение ЦСКА и английского «Лестера» о выступлении нигерийского нападающего на правах аренды. Мы благодарим Мусу за помощь команде нынешней весной и желаем успехов на чемпионате мира — 2018 и в дальнейшей карьере!» — написано на официальном сайте ЦСКА.

Муса, вернувшийся в ЦСКА зимой, во второй половине сезона-2017/18 сыграл за красно-синих 16 матчей, в которых забил семь голов и помог команде завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.