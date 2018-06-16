Состав «Лады» пополнил нападающий Александр Тимирев

Соглашение с «Ладой» подписал нападающий Александр Тимирев, сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Контракт рассчитан на один год.

Сезон 2017/18 Тимирев начинал в чеховской «Звезде» в ВХЛ, где набрал 21 (11+10) очко в 32 матчах, а заканчивал в КХЛ за «Югру», в которой отметился двумя передачами в 11 матчах.

Кроме того, Александр провел шесть матчей за тюменский «Рубин», воспитанником которого он является, где отметился 3 (1+2) очками.

Напомним, тольяттинский клуб был исключен из состава участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/2019, «Лада» выступит в турнире Высшей хоккейной лиги.

