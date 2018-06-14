Итоги дня: повышение пенсионного возраста и НДС, открытие ЧМ-2018, банкротство Ливады

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 14 июня.

Сегодня правительство РФ предложило, а позже и поддержало повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин с 2019 года. Кроме того, законопроект подразумевает увеличение возраста получения социальной пенсии для граждан, не имеющих трудового стажа, с 60 до 68 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин. Обсуждалось на заседании кабмина и повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно проекту, также поддержанному правительством, НДС увеличат с 18% до 20%.

В четверг состоялось открытие чемпионата мира по футболу — 2018 в России. На торжественной церемонии выступили Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, «Реальное время» вело прямую трансляцию. Автором первого гола на ЧМ-2018 стал полузащитник Юрий Газинский — он поразил на 12-й минуте ворота команды Саудовской Аравии. На момент публикации заметки россияне выигрывают у саудитов со счетом 2:0.

Арбитражный суд РТ признал банкротом основателя казанской строительной группы «ФОН» Анатолия Ливаду. Иск подал банк «ФК Открытие». Судья согласился, что выплатить общую сумму долга в 830 млн рублей Ливаде будет сложно, поэтому его признали банкротом.

Режиссер Станислав Говорухин скончался сегодня в 10.37 в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 16 июня в храме Христа Спасителя. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Президент Татарстана Рустам Минниханов своим постановлением от 14 июня поручил ликвидировать полномочное представительство РТ на Украине. При этом сегодня стало известно, что украинский МИД планирует открыть в Казани визовый центр.