Голикова анонсировала индексацию пенсий в феврале и апреле 2019 года

Пенсии в 2019 году будут проиндексированы дважды за год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, с 1 февраля индексация будет происходить по фактической инфляции, а с 1 апреля по всем факторам, которые связаны, в том числе, с получением доходов в связи с увеличением возраста, передает «Интерфакс».

Она отметила, что граждане выходят на пенсию не одновременно и средства будут накапливаться в течение всего года, но индексация будет осуществляться «с некоторым опережением».

«Соответственно, граждане будут получать эту тысячу, расчет которой исходит из того прогноза майского, который мы на сегодняшний день имеем, тоже, соответственно, ежемесячно», — отметила вице-премьер РФ.

Напомним, что с 1 апреля 2018 года в России социальные пенсии были проиндексированы на 2,9%.