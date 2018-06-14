В России могут отменить налог на движимое имущество для бизнеса

Правительство РФ намерено отменить налог на движимое имущество как обременительный для бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов.

«Предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», — цитирует Силуанова «Интерфакс».



По его словам, это и другие налоговые решения будут внесены в составе готовящегося правительством проекта законов. «Надеемся на принятие их парламентом в весеннюю сессию», — отметил первый вице-премьер РФ.

Он также сообщил, что правительство предлагает «обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятием за 3 года налогов, дающим право на ускорение возмещения НДС, с 7 до 2 млрд руб».

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста, а также ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.