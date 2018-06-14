Мэрия Уфы не согласилась с сообщениями об эпидемии скарлатины в детсадах

Администрация Уфы сообщила, что сообщения об эпидемии скарлатины в детсадах города не соответствуют действительности.

Власти города подчеркнули, что карантин вводится на основании акта Центра гигиены и эпидемиологии в РБ.

«Информация об эпидемии скарлатины в детских садах города в данную организацию на сегодняшний день не поступала», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее портал ProUfu.ru сообщил, что в одном из детсадов столицы Башкирии несколько детей заболели скарлатиной. По информации издания, врачи поставили детям диагноз «атопический дерматит».