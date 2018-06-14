СК РФ упразднил подразделение — СМИ

В Следственном комитете России ликвидировали Главное управление процессуального контроля. Оно занималось надзором за расследованиями.

Отмечается, что изменения могут быть связаны с готовящимся расширением функций Генпрокуратуры.

9 апреля председатель СК Александр Бастрыкин заявил об упразднении подразделения в двухмесячный срок. С 9 июня сотрудники управления выведены за штат, сообщает РБК со ссылкой на источник в комитете.

Ранее стало известно, что Росгвардия ликвидирует несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ). Им на смену придут дополнительные силы ОМОНа.