СК РФ упразднил подразделение — СМИ
В Следственном комитете России ликвидировали Главное управление процессуального контроля. Оно занималось надзором за расследованиями.
Отмечается, что изменения могут быть связаны с готовящимся расширением функций Генпрокуратуры.
9 апреля председатель СК Александр Бастрыкин заявил об упразднении подразделения в двухмесячный срок. С 9 июня сотрудники управления выведены за штат, сообщает РБК со ссылкой на источник в комитете.
Ранее стало известно, что Росгвардия ликвидирует несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ). Им на смену придут дополнительные силы ОМОНа.ОбществоВласть
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