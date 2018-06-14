Власти Удмуртии оказались не в курсе строительства асфальтобитумного завода

Корпорация развития Удмуртии и власти Завьяловского района заявили, что не знают о строительстве асфальтобитумного завода рядом с рекой Позимь.

В администрации района сообщили, что разрешение на строительство не выдавалось, пишет «Коммерсант».

«Разрешение наше управление не выдавало. Пока я однозначно ничего сказать не могу. Информацию о стройке узнала за 30 минут до нашей с вами беседы. Надо выехать на место и посмотреть, что за завод», — приводит газета слова начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Завьяловское» Ирины Галиуллиной.

Владелец и директор ООО «Риол» Камо Ароян сообщил, что завод является инвестиционным проектом. Его якобы курирует Корпорация развития Удмуртии.

Однако в самой корпорации заявили, что не знают о таком проекте.

«Я, честно говоря, не знаю такого проекта. У нас нет проектов по битуму и прочим продуктам нефтепереработки», — удивился гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Дмитрий Генералов.

Местные жители обнаружили, что строительство завода ведется на сельскохозяйственных землях.