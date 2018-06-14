В Пермском крае находится более 1 800 аварийных домов

В Пермском крае к аварийному жилью отнесено 1 834 многоквартирных дома общей площадью 703 тыс. кв. м. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры региона Михаил Сюткин на межведомственном совещании с губернатором Максимом Решетниковым.

Согласно данным, по состоянию на 1 мая 2018 года в рамках программы по ликвидации аварийного жилья снесено 627 домов общей площадью 200,4 тыс. кв. м. Снос оставшихся 95 домов запланирован на 2018—2019 годы.

Также Сюткин напомнил, что, несмотря на значительные темпы ликвидации аварийных домов, объем аварийного жилья не только не уменьшился, но и значительно вырос, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.