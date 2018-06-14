В Оренбургской области расследуют загадочную смерть трех рабочих-горняков
В гостинице города Гай Оренбургской области были найдены тела трех рабочих.
По предварительной версии, мужчины — 24, 28 и 29 лет — трудились вахтовым методом на местном горно-обогатительном комбинате. После рабочей смены они вернулись в свои номера. На следующее утро их обнаружили без признаков жизни, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.
Следователи изучили место происшествия. Телесных повреждений и признаков насилия на трупах обнаружено не было. Согласно предварительным данным судмедэкспертизы, смерть горняков наступила в результате отправления неизвестным ядом.
На данный момент отобраны образцы воздуха по месту жительства и работы потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.
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