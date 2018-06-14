Верховный суд РФ разъяснит бизнесу порядок оспаривания крупных сделок

Верховный суд РФ готовит разъяснения на случай оспаривания сделок для АО и ООО.

Чтобы сделка была признана крупной, необходимо одновременно соблюсти два условия: количественное (цена контракта не менее 25% активов компании) и качественное (сделка должна быть нетипичной для предприятия). При этом стоимость сделки можно рассматривать не только как единовременный платеж, но и постоянные небольшие выплаты, в совокупности составляющие не менее 25%.

Второй критерий — нетипичность. Его теперь доказывать придется истцу, хотя раньше это бремя возлагалось на ответчика. А если компания скрывала информацию о сделке, срок исковой давности по ней можно будет продлить, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что в России могут ввести дисциплинарную ответственность для судей. Законопроект определит, какие ошибки в работе могут быть допустимыми, а какие будут считаться проступком.