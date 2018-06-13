Состав «Мордовии» пополнил квартет новых футболистов

Игровой состав футбольного клуба «Мордовия» пополнился четырьмя футболистами, сообщает пресс-служба саранской команды.

Новобранцами команды стали защитники Игорь Климов и Евгений Ятченко, полузащитник Игорь Киреев и нападающий Владимир Обухов, с которыми заключены контракты.

Климов пришел из «Ротора-Волгоград», Ятченко последние 7 лет провел в составе ярославского «Шинника», спартаковский воспитанник Киреев пришел в Саранск из финалиста Кубка России-2018 курского «Авангарда», а Обухов — из краснодарской «Кубани».

На встрече с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал: «Самая главная задача — создать боеспособный коллектив и выработать свой стиль в игре, который бы радовал болельщиков, привлекал на трибуны новых поклонников этого вида спорта».

