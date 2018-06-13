Евгений Ловчев: «Вы играете так, что хочется выть»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал резкие высказывания нападающего сборной России Артема Дзюбы в адрес представителей СМИ.

«Он говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде… Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же, Артем, играете все последние игры так, что хочется выть.

Тут ответ простой. Сыграйте хорошо — и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!» — написал Ловчев в «Телеграме», сообщает Sport24.ru.