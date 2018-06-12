Шамиль Газизов анонсировал представление новых защитника и главного тренера «Уфы»

12 июня в Парке лесоводов Башкирии в Уфе открыли футбольное поле с искусственным газоном размером 40 на 20 метров. Оно появилось благодаря инициативе уфимцев. Деньги на газон в размере около двух миллионов рублей выделил Российский футбольный союз по программе УЕФА «Хет-трик».

На мероприятии присутствовал председатель Федерации футбола и мини-футбола РБ, генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов, который сообщил некоторую информацию о новом тренере и новом игроке.

– Это левоногий защитник, 1998 года рождения, – рассказал Шамиль Газизов после церемонии открытия нового футбольного поля в парке лесоводов в Уфе. – Это молодой игрок, перспективный.

Нового игрока журналисты увидят на первой открытой тренировке клуба 18 июня, сказал он, вместе с новым главным тренером (имя которого пока не раскрывается).



