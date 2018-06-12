Экс-главе Нацбанка Мордовии грозит до 4 лет лишения свободы

Бывший председатель Национального банка Мордовии Александр Тренькин обвиняется в незаконном хранении боеприпасов.

В конце декабря 2017 года у финансиста дома прошел обыск, в ходе которого были обнаружены патроны, которые не подходят по калибру к официально зарегистрированному ружью Тренькина. По какому факту проходила проверка правоохранительные органы не сообщают, пишет издание «Столица С».

Стоит отметить, что Тренькин стал фигурантом уголовного дела за несколько дней до выхода на пенсию. Банкиру грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле этого года подполковника УФСИН в Нижнекамске осудили за мошенничество.