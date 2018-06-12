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Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником

10:24, 12.06.2018
Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
Фото: скриншот видео youtube.com

Японское космическое агентство JAXA успешно провело запуск ракеты-носителя Н2-А с новым разведывательным спутником IGS-Radar 6. Прямая трансляция велась на Youtube.

Старт состоялся в 7:20 мск с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Ракета вывела на орбиту спутник, произведенный Mitsubishi Electric. GS Radar 6.

Спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS). Ее цель состоит в обнаружении угрозы ракетных пусков.

Напомним, что в начале февраля Япония осуществила успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5.

Технологии
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