Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
Японское космическое агентство JAXA успешно провело запуск ракеты-носителя Н2-А с новым разведывательным спутником IGS-Radar 6. Прямая трансляция велась на Youtube.
Старт состоялся в 7:20 мск с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Ракета вывела на орбиту спутник, произведенный Mitsubishi Electric. GS Radar 6.
Спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS). Ее цель состоит в обнаружении угрозы ракетных пусков.
Напомним, что в начале февраля Япония осуществила успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5.Технологии
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