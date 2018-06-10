В Орловской области автобус с музыкантами попал под поезд, четыре человека погибли

На регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово в Орловской области столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус.



В автобусе ехали музыканты местного ансамбля на выступление, посвященное 90-летию района. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировано 12 человек с травмами различной степени тяжести.

По данным РЖД, водитель автобуса «ПАЗ» решил проскочить перед поездом на запрещающий сигнал переезда. Машинист подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но остановиться не успел.

СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.