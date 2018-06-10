Лидеры G7 договорились о возможном усилении антироссийских санкций

В тексте коммюнике указывается, что страны Группы семи готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие



Лидеры «Большой семерки» заявили о готовности усилить санкции против России, если ее действия этого потребуют.

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», — передает ТАСС со ссылкой на текст коммюнике.

При этом лидеры G7 увязали отмену санкций против России с выполнением Москвой минских договоренностей.Кроме того, в G7 потребовали от Москвы прекратить «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

При этом страны G7 планируют дальше сотрудничать с Москвой в разрешении международных кризисов.

«Мы продолжим взаимодействовать с Россией в разрешении региональных и глобальных вызовов, всегда, когда это находится в наших интересах», — отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7.