Пожар в ТЦ «Меншиков Холл» под Петербургом потушили

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Пожар, произошедший вчера, 9 июня, в ТЦ «Меншиков Холл» в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом потушили.

Для ликвидации возгорания привлекли 114 сотрудников МЧС и 24 единицы специальной техники. Также была задействована лаборатория, которая измеряла концентрацию вредных веществ в воздухе из-за задымления — превышения допустимых норм вредных веществ не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного подразделения МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 16.40 мск. При проведении кровельных работ в двухэтажном здании в городе Ломоносове произошло возгорание битума и изоляционного материала. Пострадавших нет.