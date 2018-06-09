В Сочи дни проведения ЧМ-2018 объявлены выходными

Глава города Сочи Анатолий Пахомов объявил о том, что дни проведения матчей чемпионата мира по футболу станут выходными. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на ТАСС, Пахомов уже подписал соответствующее распоряжение. В соответствии с документом, руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано объявить выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

По словам представителя мэра Сочи, такое решение принято для того, чтобы снизить нагрузки на транспортную инфраструктуру города. На сочинском стадионе «Фишт» будут проведены четыре игры группового этапа (15, 18, 23 и 26 июня), а также матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).