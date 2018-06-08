Итоги дня: Россию обвинили в гибели 44 человек в Сирии, Трамп хочет принять Россию в G8, Никифоров обосновался в Иннополисе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 июня.

Наблюдатели из Сирийского центра мониторинга прав человека обвинили Россию в гибели 44 человек при авиаударе в Сирии. В Минобороны РФ категорически опровергли эти данные, отметив, что прошлой ночью в этом районе шли бои террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и непримиримой оппозиционной группировки «Джейш аль-Ахрар» (запрещенные в России террористические организации).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав G8, из которой ее исключили после присоединения Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сказал, что сейчас «Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах».

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров зарегистрировал две компании в Иннополисе и теперь будет заниматься предпринимательской деятельностью в цифровой сфере. Суть проектов он пока раскрывать не стал.



Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, который запрещает проверки противопожарного состояния объектов малого и среднего бизнеса. Теперь сотрудники пожарного надзора могут включить их в план проведения проверок на 2019 год по согласованию с прокуратурой.

Между тем в Челябинске рядом с гимназией №63 местный житель обстрелял из пневматики двоих детей. Оказалось, что пьяный мужчина открыл стрельбу из-за того, что дети прыгали по его гаражу. Один из них получил ранения, но госпитализация мальчику не потребовалась.