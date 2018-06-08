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В пермском отделении «Единой России» произошла смена руководства

15:11, 08.06.2018
В пермском отделении «Единой России» произошла смена руководства
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Секретарь прикамского реготделения «Единой России» Николай Демкин досрочно оставил свой пост.

Его должность согласно решению президиума Генсовета «Единой России» займет Вячеслав Григорьев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам заместителя секретаря Генсовета партии Виктора Селиверстова, Григорьев является опытным руководителем и достойным выбором для Пермского края.

«Кадровый офицер, подполковник запаса, давно работающий в партийной организации, прошел практически все этапы муниципальной работы, опытный руководитель», — представил кандидата Селиверстов.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде «Единая Россия» заменила секретарей пяти районных отделений.

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