В пермском отделении «Единой России» произошла смена руководства
Секретарь прикамского реготделения «Единой России» Николай Демкин досрочно оставил свой пост.
Его должность согласно решению президиума Генсовета «Единой России» займет Вячеслав Григорьев, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
По словам заместителя секретаря Генсовета партии Виктора Селиверстова, Григорьев является опытным руководителем и достойным выбором для Пермского края.
«Кадровый офицер, подполковник запаса, давно работающий в партийной организации, прошел практически все этапы муниципальной работы, опытный руководитель», — представил кандидата Селиверстов.
Напомним, на днях в Нижнем Новгороде «Единая Россия» заменила секретарей пяти районных отделений.ОбществоВласть
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