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Самарский депутат предложил снизить пенсионный возраст женщинам с детьми

14:07, 08.06.2018
Самарский депутат предложил снизить пенсионный возраст женщинам с детьми
Фото: pixabay.com

На внеочередном заседании Самарской губернской думы депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев выдвинул предложение о снижении пенсионного возраста для женщин с детьми.

Народный избранник пояснил, что если женщина будет иметь одного ребенка, то пенсионный возраст уменьшится на один год, если двух детей — то, собственно, на два года, и так далее.

Депутаты решили обсудить этот вопрос в другой раз на профильных комитетах, пишет портал SamRU.

Напомним, правительство России выбрало основной вариант повышения пенсионного возраста. За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет.

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