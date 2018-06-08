Facebook по ошибке обнародовала закрытые публикации 14 миллионов пользователей

Ошибка в Facebook привела к публикации скрытых пользователями данных на всеобщее обозрение.

Неполадки возникли в середине мая и продлились до конца месяца. Обнаружили ошибку 22 мая, исправили — 27-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Facebook уличили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов. Компания за последние 10 лет заключила соглашения как минимум с 60 компаниями о предоставлении доступа к персональным данным пользователей соцсети.