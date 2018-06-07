«Лада» подписала контракт с нападающим Артурсом Озолиньшем

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт на один год с нападающим Артурсом Озолиньшем, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.



В сезоне 2017/2018 Озолиньш выступал за красноярский «Сокол», в котором набрал 34 (13+21) очка в 52 матчах регулярного чемпионата. В 9 играх плей-офф на счету нападающего 8 (1+7) очков.

Также хоккеист выступал за пензенский «Дизелист» и «Ермак» из Ангарска. В сезоне 2015/2016 в составе ангарской команды он набрал 29 очков, в сезоне 2016/2017 35 результативных баллов.

Нападающий также привлекался к играм за сборную Латвии.

Ранее ХК «Лада» обменяла нападающего Дениса Зернова в «Авангард» на денежную компенсацию.