Игорь Григоренко завершил карьеру профессионального хоккеиста

Игорь Григоренко, в послужном списке которого числятся в том числе тольяттинская «Лада», уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА и магнитогорский «Металлург», в своем Instagram сообщил о завершении спортивной карьеры игрока.



«Моя профессиональная карьера за 18 лет: «Лада» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), ЦСКА (Москва), «Металлург» (Магнитогорск). В каждом из этих клубов были люди, у которых чему-то учился я, кто-то перенимал опыт у меня. Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне. Всем юным игрокам хочу пожелать: внимательно слушайте тренера и больше работайте, а родителям отдельный совет — не мешайте тренерам делать из ваших детей звезд мирового уровня», — написал Григоренко.