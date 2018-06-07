Итоги дня: прямая линия с Путиным, «Северный поток — 2» и антилидерство футболистов России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 июня.

Президент России Владимир Путин свыше четырех часов отвечал на вопросы граждан во время прямой линии. Глава государства рассказал, что рост цен на бензин произошел из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов, и заверил, что для стабилизации цен будут приняты необходимые меры.

Он также поддержал строительство мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов в стране. По словам Путина, они должны отвечать всем современным требованиям безопасности. Всего к 2024 году в стране будет возведено 200 заводов по утилизации отходов.

Правительство Швеции сегодня одобрило строительство газопровода «Северный поток — 2». Швеция стала третьей страной, которая дала разрешение на его создание. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Сборная России опустилась в рейтинге FIFA с 67-го на 70-е место. Это рекордно низкая позиция для российской команды и самый плохой показатель среди всех команд-участниц чемпионата мира.

В центре Уфы возник провал асфальта. Власти города рассказали, что просадка дороги на пересечении улиц Кирова и Цюрупы образовалась из-за протекших теплосетей. Рабочие начали засыпать яму.

В Ижевске собственникам квартир, пострадавших от взрыва газа, выплатят 860 тысяч рублей. ЧП произошло в одной из многоэтажек города еще в ноябре прошлого года. Всего в доме проживали более 540 человек, семь из них погибли.