Марийский суд оштрафовал директора ООО «АгроПромСтройИнвест» на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты

В Марий Эл суд признал 63-летнего директора ООО «АгроПромСтройИнвест» виновным в частичной невыплате зарплаты работникам. Он оштрафован на 100 тысяч рублей.

Общая сумма долга перед 64 работниками составила 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, руководитель предприятия не выдавал полную зарплату работникам с января по декабрь 2016 года. При этом он имел возможность выдавать деньги.

Отмечается, что материалы дела составили 15 томов. Следствие арестовало недвижимость и автомобиль обвиняемого.